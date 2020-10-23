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رياضة

عماد متعب يكشف الفارق بين انفراد قفشة وحسين الشحات أمام الوداد .. و سر توهج مروان محسن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مجدي سلامة
كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن الفارق بين إنفراد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أمام الوداد ، معللًا سر توهج مروان محسن مهاجم الفريق .

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " إنفراد حسين الشحات صعب عن محمد مجدي أفشة في مباراة الذهاب أمام الوداد".

وتابع : " أفشة هو "اللي سهلها على نفسه" ، وركز ووضع الكرة في المرمى من بدري ، بينما حسين الشحات أطال الكرة فالزاوية اتصعبت عليه ".

وأختتم : " مروان محسن اتطور في الجانب الهجومي وأصبح يركز فقط على تسجيل الأهداف ، فتركيزه الشديد أمام المرمى سر توهجه كمهاجم قوي الفترة السابقة".

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على نظيره الوداد المغربي ، بهدفين للاشئ ، على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

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