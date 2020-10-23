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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يطالب بإقامة مباراة للزمالك في الدوري قبل النهائي في هذا التوقيت

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:20 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
طالب احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق تحديد  مباراة الزمالك القادمة بالدوري يوم 26 من الشهر الحالي بعد تأجيل مباراة الرجاء ل 1 نوفمبر.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏دلوقتي الموضوع بقي امر واقع و هنلعب و مفيش حاجة هتتغير من الاخر تتطلع بقي اللجنة الموقرة تقولنا هتلاعبنا ماتش الكاس و لا الدوري امتي الي هو هيتحط ٢٦ غالبًا احسن ميعاد علشان نخلص من القصة دي و اللاعيبة تركز مفيش قدمنا غير كدة و ربنا معانا ان شاء الله".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.



وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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