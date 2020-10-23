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فن

في أسبوع .. مبطلناس إحساس لتامر حسني تحقق 11 مليون مشاهدة .. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية مبطلناش إحساس للفنان تامر حسني ١١ مليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحها بموقع يوتيوب.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام، وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وفي هذا الصدد، أعلن تامر حسنى على قرب موعد طرح الألبوم الغنائى الجديد عبر خاصية استورى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 24 مليونا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

وتعتبر أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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