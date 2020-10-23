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تعرف على الحالة المرورية في طرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

 وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

 وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.

 

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.

 

كما ناشدت الإعلامية داليا أشرف، جميع المواطنين الالتزام وعدم التهاون فى تلك المعلومات المهمة، مؤكدة  أنه من لا يلتزم بتعليمات المرور سيتسبب فى مشكلات له ولـ غيره".


وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) فى الاتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وسط انتشار اللوحات الإرشادية والتحذيرية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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