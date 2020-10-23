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خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة عن صور زواج الأطفال بعين شمس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
زواج الأطفال
زواج الأطفال
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البهي عمرو
علق صبري عثمان المنسق العام لـ خط نجدة الطفل، على واقعة زواج طفلين فى سن الـ 10 سنوات بـ هين شمس، وقال إن مثل هذه الأشياء فريدة وليست ظاهر.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنهم يطالبون بقانون يجرم زواج الأطفال، حيث أن مصر لا يوجد بها قانون يحرم زواج الأطفال.

وأشار إلى أنهم توصلوا لـ الطفلة وتبين أن الطفلة تعيش مع جدتها لـ الأب، و الأم و الأب ليس موجودين، وتم ارسال اخصائية من خط نجدة الطفل ولاحظت أن الفتاة تلعب مع الأطفال على السلم.

وأوضح أن ما يحدث هو أفكار غير صحيحة وأشياء موروثة، ونطالب الجميع بعدم تعرض الأطفال للخطر.

ولفت إلى أن اللجنة حصلت على تعهد من الجدة المسئولة عن تربية الطفلة، بعدم تعرضها للخطر، وأكد أن هناك متابعة بشكل مستمر لعدم تعرض الطفلة للخطر.

وتابع أن أى شخص يلاحظ تعرض أى طفل لـ مشكلة عليه ان يتصل  بـ 16000.

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