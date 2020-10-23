AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجم بريطاني يتحدى كورونا بألبوم غنائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
النجم البريطانى بول
النجم البريطانى بول كارتنى
Advertisements
أ ش أ
يعتزم النجم البريطانى المخضرم، "بول كارتنى" إصدار ألبوم جديد تم تسجيله بمفرده فى فترة الحظر والعزل الاجتماعى بسبب تفشى فيروس "كورونا" فى بريطانيا.

وكشف" مكارتنى" عن إصداره الألبوم فى الحادى عشر من ديسمبر المقبل، ليصبح الألبوم الثالث فى الثلاثية التى بدأها فى عام 1970، ثم إصداره للألبوم الثانى فى عام 1980 .. وتم تسجيل أغاني الألبوم في منزله في "ساسكس" .

وقال النجم البريطانى، عضو فريق "البيتلز" البريطانى الشهير "الأمر كان يتعلق بتأليف الموسيقى لنفسك بدلًا من تأليف الموسيقى وكأنها واجب أو مصدر للرزق .. كان لدى بعض الأشياء التي عملت عليها على مر السنين ولكن في بعض الأحيان كان الوقت ينفد ويترك العمل الفنى نصفه منتهيًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. بعد غياب ١٤عاما.. شركة "كامب" تعيد حميد الشاعري بألبوم "أنا بابا"

ليدي جاجا تحصد لقب أسوأ إطلالة MTV TV video awards .. صور

إليسا لمتابعيها في تويتر: سأعلن عن مفاجأة اليوم في ألبوم صاحبة رأي

ترشيحاتنا

محمد سالم يتلقى 5 عروض مغرية وينتظر قرار المقاولون

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

فخر الدين بن يوسف يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إلى الفيفا

أفضل دعاء يوم الجمعة .. اغتنم الفرصة قبل غروب الشمس

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 5300 جنيه.. أكثر 10 هواتف مبيعا في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور