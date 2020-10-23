نجم بريطاني يتحدى كورونا بألبوم غنائي

يعتزم النجم البريطانى المخضرم، "بول كارتنى" إصدار ألبوم جديد تم تسجيله بمفرده فى فترة الحظر والعزل الاجتماعى بسبب تفشى فيروس "كورونا" فى بريطانيا.





وكشف" مكارتنى" عن إصداره الألبوم فى الحادى عشر من ديسمبر المقبل، ليصبح الألبوم الثالث فى الثلاثية التى بدأها فى عام 1970، ثم إصداره للألبوم الثانى فى عام 1980 .. وتم تسجيل أغاني الألبوم في منزله في "ساسكس" .





وقال النجم البريطانى، عضو فريق "البيتلز" البريطانى الشهير "الأمر كان يتعلق بتأليف الموسيقى لنفسك بدلًا من تأليف الموسيقى وكأنها واجب أو مصدر للرزق .. كان لدى بعض الأشياء التي عملت عليها على مر السنين ولكن في بعض الأحيان كان الوقت ينفد ويترك العمل الفنى نصفه منتهيًا".