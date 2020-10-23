الأزهر في أسبوع.. الطيب يدين الشروع في قتل سيدتين مسلمتين بباريس ويستقبل وزيري الإسكان والهجرة..والمشيخة تعلن تفاصيل المسابقة العالمية للبحوث

الأزهر في أسبوع

الأزهر: الاعتداء والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بباريس إرهاب بغيض

شيخ الأزهر: ما تشهده بلادنا من حروب صنيعة الغرب لبيع منتجاته من الأسلحة

شيخ الأزهر يستقبل الجزار: دور وزارة الإسكان يحمل أهمية كبرى في خدمة المواطن

تفاصيل مسابقة الأزهر العالمية للبحوث.. التخصصات والجوائز وطريقة التقديم





مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الجدد.. 25 أكتوبر

المعاهد الأزهرية: لم يتم رصد أي حالات كورونا.. ونسابق الزمن لطباعة الكتب الناقصة





شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وفعاليات ولقاءات وقرارات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





أدان الأزهر الشريف بشدة الحادث الإرهابي البغيض الذي قام به متطرفون، اليوم الأربعاء، بالاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بالعاصمة الفرنسية باريس، معلنا تضامنه الكامل مع السيدتين وأسرتيهما، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.





وأكد الأزهر على موقفه الثابت والرافض لهذه الاعتداءات الوحشية، ولكل عمليات القتل أيا كانت ديانة الجاني أو الضحية، مطالبا الجميع ب





واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصحبة وفد من شباب المصريين الدارسين بالخارج.





قال فضيلة الإمام الأكبر إن رسالة الأزهر تكمن في إرساء السلام بين الناس جميعا، وأن الأزهر قد تواصل مع الغرب بداية من كنيسة كانتربري بانجلترا، ومجلس الكنائس العالمي بسويسرا، والفاتيكان بروما لتحقيق تلك الرسالة، وهو ما نتج عنها تنظيم مؤتمر شباب صناع السلام بلندن وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بأبو ظبي، والتي أراها طوقا للنجاة مما يمر به العالم الآن من وتيرة متسارعة للعنف والعنف المضاد، وإرساء دعائم السلام والإخاء الإنساني.





واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ورحب فضيلة الإمام الأكبر بوزير الإسكان، وقال إن دور الوزارة يحمل أهمية كبرى في خدمة المواطن، من خلال توفير الوحدات السكنية التي تحفظ كرامة المواطن وتليق بآدميته وتجعله فخورًا بوطنه ساعيًا لرفعته ونهضته، مشيدًا بما تبذله الوزارة من جهود في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.





فيما أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، وذلك في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث تأتي هذه المسابقة انطلاقًا من المسئوليات العلمية والدينية والاجتماعية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد.





وقال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن رسالة المسابقة تكمن في استخدام مختلف الآليات التي من شأنها إثراء الحراك العلمي الجاد، وخدمة رسالة الأزهر العلمية والمجتمعية، وتحقيق مبدأ المسئولية المشتركة في حمل هموم الأمة والبحث عن حلول ناجعة لها، حيث تقوم المسابقة على الاجتهاد في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر ويساير أحوال الناس، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط.





كما استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم، وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، الموجودين داخل مصر خلال الفترة الحالية.





وتعرَّف الوفد المشارك في مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية، على جهود مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية.





كما تعرَّف الوفد -من خلال شرح مفصَّل- على المهام التي تؤديها كافة وحدات المرصد في متابعة أحوال المسلمين حول العالم، ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي داخل مجتمعاتهم مع الحفاظ على هويَّتهم الإسلامية.





وقررت جامعة الأزهر، فتح التحويل بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢٠م وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٥ اكتوبر حتى الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م.





وأكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الدراسة في العام الجديد 2020-2021 منتظمة ولم يتم رصد أي شكاوي.





وقال عباس، لصدى البلد، إنه تم التشديد على جميع المناطق برفع تقرير يومي لرئاسة قطاع المعاهد عن انتظام العملية التعليمية حتى يتم الوقوف على كافة الأبعاد وإزالة المعوقات أولا بأول، منوها بأن جميع المعاهد استوعبت الكثافات الطلابية ولا حاجة لأماكن إضافية.





وأشار إلى أنه في حالة وجود حالة او اكثر بنفس الفصل سيتم غلق الفصل نفسه، واذا انتشرت في أكثر من فصل يغلق المعهد بكامله وهذا لم يحدث حتى الآن.





وأوضح، أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا بين الطلاب او الأساتذة في المعاهد على مستوى الجمهورية، مؤكدا أننا نسابق الزمن في رفع المناهج إلكترونيا وتوفيرها للطلاب علاوة على ما يتم شرحه عبر القنوات التعليمية.