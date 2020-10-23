أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة التي تأثّرت بتدخلات إيران.. وكورونا والتدخلات الخارجية يسيطران على مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

- الإمارات للشحن الجوي تستعد لتوزيع لقاح كورونا عالميًا

- الإمارات وأمريكا: تنسيق سياسي وتعاون دفاعي واقتصادي

- ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بشأن التواطؤ مع جهات خارجية









ركزت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، على عدد من القضايا المحلية والإقليمية الهامة، مثل جائحة كورونا، وسلطت الضوء كذلك على المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.





وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، أكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنها تواصل تكثيف استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح كورونا الذي ينتظره العالم، وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي.





وتحتل الناقلة موقعًا رياديًا على مستوى العالم من خلال إعلانها عن إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي، لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالميًا.





وشكّلت «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، فريقًا مخصصًا للاستجابة السريعة لتنسيق الطلبات من مختلف الجهات والهيئات المشاركة في النظام الدولي لتوزيع اللقاحات، وتلبية الناقلة لطلبات نقل اللقاحات.





وسيكون مركز لقاحات «الإمارات للشحن الجوي» في مطار آل مكتوم الدولي، أكبر مرفق جوي في العالم، مخصص للقاحات «كوفيد-19». ويتيح هذا المركز، نقل اللقاحات من مواقع التصنيع المختلفة، وتخزين الشحنات وإعدادها للتوزيع الإقليمي والعالمي.





وفي صحيفة "الاتحاد"، أكدت الإمارات والولايات المتحدة، في بيان مشترك حول إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال إطلاق الحوار الاستراتيجي الجديد.





ويأتي إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، والذي ترأسه من جانب الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب الولايات المتحدة مايك بومبيو وزير الخارجية، كدليل على الجهود المبذولة من كل من الإمارات والولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين كشريكين في السلام.





ويشمل الحوار الاستراتيجي عددًا من المجالات الرئيسية، من التنسيق السياسي والتعاون الدفاعي إلى التبادل الاقتصادي والثقافي، بهدف تعزيز المصالح السياسية المتبادلة، وحل القضايا الإقليمية، وتعزيز التسامح، ومكافحة التطرف.





وتقديرًا للشراكة الأمنية بين البلدين، يهدف الحوار إلى التأكيد على أهمية التنسيق الدفاعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات لردع التهديدات العسكرية من خلال التخطيط المشترك والتدريب والتمارين والتشغيل البيني للمعدات، كما أنه من المتوقع أن يُمكّن تعميق وتوسيع العلاقات الدفاعية والاستخباراتية دولة الإمارات من مواصلة تطوير قدراتها الأمنية، ومواصلة الولايات المتحدة لعب دور نشط في الجهود الأمنية الإقليمية.





ويعزز الحوار الاستراتيجي أيضًا التعاون في مجال إنفاذ القانون وأمن الحدود لمكافحة النشاط الإجرامي، فضلًا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والإمارات لمكافحة التطرف وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف التي تعزز الأمن الدولي.





ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى دعم الازدهار المتبادل من خلال التجارة والاستثمارات المفتوحة والمتزايدة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطب وعلوم الحياة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وفي القطاع اللوجستي والطيران والذكاء الاصطناعي.





من جانبها، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على تصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش والذي قال فيها، إن الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدّد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة التي تأثرت سلبًا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي.





وأضاف "بدون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".

وغرّد قرقاش قائلًا: "لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخيًا من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية".

وتابع: "إن اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار من دون معالجة الأعمال العدائية القائمة، ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم الميليشيات"، مشددًا بالقول: "نعود مجددًا إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".





بدورها، ركزت صحيفة "الخليج"، على المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، والتي تابعها الملايين حول العالم.





وكان ملف مكافحة فيروس "كورونا" أول مواضيع المناظرة، حيث أكد ترامب أن أمريكا أغلقت "أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني"، مشددًا على أن إدارته تحارب كورونا "بحزم شديد".





كما أكد أن لقاح "كورونا" سيكون جاهزًا خلال أسابيع، مضيفًا أنه سيتم الاعتماد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص.





وشدد ترامب على عدم إغلاق البلاد مجددًا لمواجهة "كورونا"، مضيفًا: "لا يمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن". كما تطرق إلى إصابته بـ"كوفيد-19" ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكدًا أنه بات "محصنًا" ضد الفيروس.

من جهته، شنّ بايدن هجومًا عنيفًا على ترامب بسبب طريقة إدارته لأزمة فيروس "كورونا"، معتبرًا أن "المسؤول عن العدد الكبير للوفيات (بكورونا في أمريكا) يجب أن لا يكون رئيسًا"، ورأى أن ترامب "ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا". وذكّر بايدن بأن "الرئيس سبق وقلل من خطورة كورونا".





واعتبر بايدن أنه "علينا تطبيق الإجراءات لمواجهة "كورونا" وليس إغلاق البلاد.. نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا"، مشددًا على أن "توفير الموارد أمر ضروري لمواجهة كورونا".





وعند الحديث عن التدخلات الخارجية في الشؤون الأمريكية، قال بايدن إن "أي دولة تتدخل في الانتخابات ستدفع الثمن"، مضيفًا أن ترامب "لم يقل أي شيء لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بشأن تدخل روسيا في الانتخابات". وتعهّد بأن تدفع كل من روسيا والصين وإيران ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا ما فاز بمفاتيح البيت الأبيض.





في المقابل، اتهم ترامب بايدن بالحصول، هو وعائلته، على 3,5 مليون دولار من روسيا، إضافة لمبالغ أخرى من الصين وأوكرانيا، الأمر الذي نفاه المرشح الديمقراطي مؤكدًا أن ترامب هو من يملك حسابا مصرفيا في الصين وتلقى مبالغ من بكين. إلا أن ترامب أوضح أنه أغلق هذا الحساب المصرفي في الصين عام 2015.





في السياق نفسه، أكد ترامب أنه دفع "ملايين الدولارات من الضرائب"، بينما قال بايدن إن "الرئيس يقول منذ 4 أعوام إنه سيكشف عن سجله الضريبي" ويتهرّب. من جهته، اعتبر ترامب أن "على بايدن توضيح موقفه بشأن قضايا الفساد المالي".





انتقل النقاش بعدها إلى ملف كوريا الشمالية، حيث قال ترامب إن الرئيس السابق باراك أوباما قال له إن "كوريا الشمالية تشكل تحديًا كبيرًا. إلا أن بايدن اعتبر أن "ترامب أعطى شرعية لزعيم كوريا الشمالية" كيم يونغ أون بينما "أوباما رفض لقاءه".





وبمناسبة الحديث عن أوباما، قال ترمب إنه "ورثت حالة من الفوضى" من إدارة الرئيس السابق، معتبرًا أن برنامج "أوباما كير" ليس مناسبا لصحة الأمريكيين. إلا أن بايدن اعتبر أن "ترامب لم يقدم أي خطة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة"، مشددًا على أن "الرعاية الصحية ليست رفاهية بل حق للمواطنين.. المواطنون بحاجة لرعاية صحية بأقل تكلفة"، الأمر الذي رد عليه ترامب قائلًا إنه، و"على مدى 47 عاما لم يفعل بايدن أي شيء". واعتبر ترامب أن "بايدن يريد تغيير القطاع الصحي لقطاع اشتراكي"، بينما قال المرشح الديمقراطي إن "ترامب سيعمل على تدمير نظام الرعاية الصحية".