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اقتصاد

أرباح باركليز الفصلية تفوق التوقعات بدعم من انخفاض المخصصات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلن باركليز عن أرباح أفضل بكثير من التوقعات للربع الثالث، إذ تحولت أنشطته المعنية بالمستهلكين إلى الربحية مجددا وانخفضت المخصصات المرتبطة بالقروض الرديئة مقارنة مع الربع السابق.

وكشف باركليز عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني (1.44 مليار دولار) للفترة بين يوليو وسبتمبر ، أي مثلي متوسط توقعات المحللين عند 507 ملايين استرليني.

وجنب البنك البريطاني رسوما لانخفاض قيمة الائتمان والمخصصات للربع بواقع 608 ملايين استرليني، ما يقل عن مليار استرليني توقعها المحللون.

وقاد الأثر المجمع لتلك النتائج التي فاقت التوقعات نسبة رأس المال الأساسي للبنك، وهي مقياس أساسي للمتانة المالية، إلى 14.6 بالمئة مقابل توقعات 14 بالمئة.

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