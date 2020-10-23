جامعة حلوان في أسبوع.. مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا.. تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفنون الأسرية

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والمركز الثقافي البريطاني British Council ، ويبينار علمي أونلاين Online Webinar مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وطلاب مرحة البكالوريوس من مختلف الجامعات المصرية، من خلال تطبيق زووم Zoom Application، وذلك للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة Fame Lab وتوضيح شروط التقدم والإجابة عن كافة الاستفسارات من السادة الحضور، وأقيم الويبينار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة و الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وقام بتقديم الندوة الدكتور شيماء البنا، رئيس قسم البرامج بالمجلس البريطاني بمصر، والتى أشادت بدور جامعة حلوان فى التواصل الدائم مع المركز الثقافى البريطانى لنشر كافة فرص المنح المتاحة وتيسير سبل مشاركة أعضاء المجتمع الجامعى، وقد تناولت التعريف ببرنامج Fame lab وكيفية التقدم له، والتغلب على صعوبات التقدم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة الحضور مع شرح وافي لجميع خطوات التقدم للمسابقة.





وقد توجه مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور ياسمين عبدالله، مدير البرامج بأكاديمية البحث العلمي على تعاونها الدائم، وجهدها لإقامة الندوة التعريفية بجامعة حلوان، واستضافة كافة الباحثين من الجامعات المصرية المختلفة.



