جامعة حلوان في أسبوع.. مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا.. تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفنون الأسرية

- ويبينار علمي أونلاين بجامعة حلوان للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة Fame Lab
- جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الفنون الأسرية
- جامعة حلوان: مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا لـ 29 أكتوبر
نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والمركز الثقافي البريطاني British Council ، ويبينار علمي أونلاين Online Webinar مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وطلاب مرحة البكالوريوس من مختلف الجامعات المصرية، من خلال تطبيق زووم Zoom Application، وذلك للتعريف بمسابقة مختبر الشهرة Fame Lab وتوضيح شروط التقدم والإجابة عن كافة الاستفسارات من السادة الحضور، وأقيم الويبينار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة و الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
وقام بتقديم الندوة الدكتور شيماء البنا، رئيس قسم البرامج بالمجلس البريطاني بمصر، والتى أشادت بدور جامعة حلوان فى التواصل الدائم مع المركز الثقافى البريطانى لنشر كافة فرص المنح المتاحة وتيسير سبل مشاركة أعضاء المجتمع الجامعى، وقد تناولت التعريف ببرنامج Fame lab وكيفية التقدم له، والتغلب على صعوبات التقدم، وأوضحت مميزات البرنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة الحضور مع شرح وافي لجميع خطوات التقدم للمسابقة.
وقد توجه مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور ياسمين عبدالله، مدير البرامج بأكاديمية البحث العلمي على تعاونها الدائم، وجهدها لإقامة الندوة التعريفية بجامعة حلوان، واستضافة كافة الباحثين من الجامعات المصرية المختلفة.
واختتمت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية اللقاء بشكر الحضور من مختلف الجامعات المصرية وجامعة حلوان على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة، وقامت بتشجيع الحضور على التقدم للمسابقة المقدمة من المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، كما أكدت على توفير الدعم الفني للتقدم من خلال مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان.
وقد أعلنت جامعة حلوان الدكتور برئاسة ماجد نجم رئيس الجامعة عن مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر الجارى جاء ذلك نظرًا لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.
واشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.
واضافت بأن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
نظمت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة المعرض العام للفنون الأسرية الـ٤٥ والذي ضم العديد من الأعمال الفنية التي عبرت عن حس فني راق للطلاب المشاركين.
وقد تنافس في المعرض العديد من الطلبة والطالبات المتخصصين من كلية الاقتصاد المنزلي وغير المتخصصين من مركز الفنون الأسرية بالجامعة ، حيث تنوعت الأعمال المقدمة من تفصيل وتطريز وإشغال التريكو والكروشية و النسجيات اليدوية في أشكال ملابس و لوحات وشنط يد ومفارش، وذلك بهدف إعلاء الحس الفني والتنافسية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال التنافس لتقديم أعمال فنية متميزة، حيث تولي جامعة حلوان اهتمامًا واسعًا بالأنشطة الفنية التي تثري الروح والوجدان وتساهم في استغلال طاقات الشباب كما تؤهلهم لعمل المشروعات الصغيرة والاعتماد على أنفسهم.
و أسفرت نتائج أعمال المعرض العام للفنون الأسرية الـ٤٥ عن فوز العديد من الطلاب والطالبات.
بالنسبة للطلاب المتخصصين (كلية الإقتصاد المنزلي):
١-منة الله طارق محمد.
٢-منى محمود محروس.
٣-سارة حسن أحمد.
٤-آية فرج محمد.
٥-أسماء مسعود حمودة.
٦-منة الله عبد الرحمن أنور.
٧-دينا عبد الرسول عبد الكريم.
٨- سارة طه محمد.
٩-نورا فرج أبو اليزيد.
١٠- إلهام يونس فخري.
بالنسبة للطلاب غير المتخصصين:
١-آلاء عبد القادر إبراهيم كلية الآداب.
٢-فاطمة محمد محمد عبد المقصود مركز الفنون الأسرية.
٣-محمود منصور فتحي كلية الآداب.
٤-عبير أحمد رجب مركز الفنون الأسرية.
٥- رحمة محمد سيد رفاعي كلية الخدمة الإجتماعية.
٦-نورا صلاح إبراهيم كلية الخدمة الإجتماعية.
٧- منة الله ممدوح كلية الخدمة الإجتماعية.
٨- ماجدة محمد السيد كلية الحقوق.
٩- مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآداب.
١٠- ياسمين حسام هليل مركز الفنون الأسرية.
وقد تم تحكيم أعمال المعرض العام للفنون الأسرية الـ٤٥ بداخل قاعة العرض الفني الدائم بمبنى (ن) بالمبنى الإداري بالجامعة حيث عقدت اللجنة المكونة من كلا من: الدكتورة سنية خميس صبحي، والدكتور حاتم أحمد محمود رفاعي بكلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة .