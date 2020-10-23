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مرأة

كيف تتعامل مع غضب طفلك

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
إنه أمر صعب لكل من الوالدين والأطفال عندما يعاني الطفل من الغضب فيصاب بعض الأطفال بالإحباط بسهولة وينفجرون بسبب أحداث تبدو بسيطة ويصرخون حتى أنهم قد يصبحون عدوانيين.

ووفقا لموقع momguied إذا كان طفلك يعاني من نوبات غضب ، وخاصة إذا كان غضب طفلك يتعارض مع علاقاته ونوعية حياته ، فمن المهم أن تعلمه المهارات التي يحتاجها للتعامل مع مشاعره بطريقة صحية ويمكن أن تكون إرشادات أخصائي الصحة العقلية مفيدة. 

علم طفلك ماذا يفعل عندما يبدأ شعور بالغضب فبدلًا من رمي الكتل عندما يكونون محبطين قد يذهبون إلى غرفتهم أو إلى ركن مهدئ معين.


شجعهم على التلوين أو قراءة كتاب أو الانخراط في نشاط مهدئ آخر حتى يشعروا بالتحسن ويمكنك أيضًا إنشاء مجموعة تهدئة يمكن أن يشمل ذلك كتب التلوين المفضلة لطفلك وبعض أقلام التلوين ، أو كتابًا ممتعًا للقراءة ، أو ملصقات ، أو لعبة مفضلة.


يكتشف الأطفال أحيانًا أن نوبات الغضب هي طريقة فعالة لتلبية احتياجاتهم إذا ألقى الطفل بنوبة غضب وأعطاه آباؤه لعبة لإبقائه هادئًا ، فسوف يتعلمون أن نوبات الغضب فعالة لذلك انتبه لهذا الأمر. 

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