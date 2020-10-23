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يخدم جميع الفئات.. أهمية بنك المعرفة المصري للطلاب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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نورهان رأفت
قال الدكتور ماجد الصادق، مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري ، إن العام الدراسي الحالي يعد استثنائي ، في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا ، موضحا أن حضور العام الدراسي سيكون تبادلي بين الطلاب ، كما أشار وزير التربية والتعليم ، وذلك لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي .

وأضاف الدكتور ماجد الصادق ، خلال "سكايب" ، لـ فضائية إكسترا نيوز ،أن أكثر فئة عمرية سيكون لها النصيب الأكبر من الحضور ، وهي الفئة التي تبدأ بـ "كيجي وان" و حتى الصف الثالث الابتدائي ، نظرا لأنهم أكثر الفئات التي تحتاج إلى إرشاد من المعلم.

وأشار مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري إلى أن مراحل الاعدادية والثانوية سيكون حضورها تتراوح بين اليومين والثلاث الأيام ، مع الاعتماد بشكل أكبر على مواقع وزارة التربية والتعليم .

وأوضح "الصادق" أن بنك المعرفة يخدم جميع الفئات ، كما يمتلك أربع منصات جزء يخدم الأطفال وجزء يخدم طلاب التعليم الاساسي وجزء لطلاب الجامعات والأخير للباحثين، وهو بمثابة بنك لكافة المعلومات التي يحتاجها الطالب ، وبالمجان.

وأعلن بنك المعرفة المصري أنه لأول مرة في مصر، يقدم منحة مجانية لدراسة مقرر Crop Pest Diagnostics المكثف لإعداد خبراء تشخيص أمراض وآفات المحاصيل، بالتعاون مع مؤسسة CABI الزراعية الدولية للطلاب والباحثين والمهتمين بمجال الزراعة.

وقال بنك المعرفة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من المقرر أن تبدأ المنحة يوم ٤ أكتوبر وتنتهي المنحة يوم ١ نوفمبر .

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