الأمن الروسي تصفي خلية إرهابية لجماعة التكفير والهجرة بشمال القوقاز.. فيديو





وجاء في بيان، صدر عن المخابرات الروسية: "تمكن رجال الأمن في منطقة مالوقراشايفسك في جمهورية قراشايفو شركيسيا، وفي مدن محج قلعة وكاسبيسك وإيزبيرباش بداجستان، من قمع أنشطة خليتين تابعتين لجماعة التكفير والهجرة، اللتين ضمتا أكثر من 20 شخصا".





وأشار جهاز الأمن، إلى أن المذكورين، "دعوا المسلمين الروس إلى رفض القوانين العلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى إقامة دولة خلافة في شمال القوقاز".





وخلال دهم وتفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على ثلاث قنابل يدوية، وثلاثة مسدسات، وخراطيش من عيارات مختلفة، وبندقية صيد، وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى الكثير من المطبوعات المتطرفة.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تأكيدات جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بتمكن عناصره من كشف وتصفية خليتين للإرهابيين الدوليين من جماعة "التكفير والهجرة"، في جمهوريتي قراشايفو شركيسيا، وداجستان.