باحث في الشأن التركي: الطاقة سر العلاقة الوطيدة بين تركيا وأذربيجان.. فيديو

أكد أسامة عبد العزيز ، المتخصص في الشأن التركي ، أن النظام التركي لا ينظر إلا للمصالح القريبة، دون الانتباه لكم الخسائر التي يتسببها للبلاد المحيطة به، ويستمر في اتباع سياسيات غريبة، تتسبب في تدهور كبير لبلاد أخرى.





وأضاف أسامة عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه في فترة تولى داود أوغلو رئاسة الوزراء كانت تركيا تتمتع بسياسات وعلاقات وطيدة مع جميع الدول المحيطة بها ، على عكس الآونة الحالية ، لافتا إلى أن تركيا فقدت علاقتها بالدول المحيطة فيما عادا أذربيجان.





ولفت "عبد العزيز" إلى أن السر وراء علاقة تركيا واذربيجان القوية ، تعود لمنفعة تركيا من الطاقة بسعر زهيد ، بعد أن توترت العلاقات بينها وبين روسيا، والتي كانت تستمد منها ما يقرب من 55% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.





وتابع "عبد العزيز" أن النظام التركي يعتمد بشكل أساسي على المرتزقة التي ينقلها "أردوغان" من روسيا وليبيا إلى أذربيجان ، بزعم الوقوف معها في حربها .



