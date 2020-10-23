AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث في الشأن التركي: الطاقة سر العلاقة الوطيدة بين تركيا وأذربيجان.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
أسامة عبد العزيز،
أسامة عبد العزيز، الكاتب المتخصص في الشأن التركي
Advertisements
نورهان رأفت
أكد أسامة عبد العزيز ، المتخصص في الشأن التركي ، أن النظام التركي لا ينظر إلا للمصالح القريبة، دون الانتباه لكم الخسائر التي يتسببها للبلاد المحيطة به، ويستمر في اتباع سياسيات غريبة، تتسبب في تدهور كبير لبلاد أخرى.

وأضاف أسامة عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه في فترة تولى داود أوغلو رئاسة الوزراء كانت تركيا تتمتع بسياسات وعلاقات وطيدة مع جميع الدول المحيطة بها ، على عكس الآونة الحالية ، لافتا إلى أن تركيا فقدت علاقتها بالدول المحيطة فيما عادا أذربيجان.

ولفت "عبد العزيز" إلى أن السر وراء علاقة تركيا واذربيجان القوية ، تعود لمنفعة تركيا من الطاقة بسعر زهيد ، بعد أن توترت العلاقات بينها وبين روسيا، والتي كانت تستمد منها ما يقرب من 55% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.

وتابع "عبد العزيز" أن النظام التركي يعتمد بشكل أساسي على المرتزقة التي ينقلها "أردوغان" من روسيا وليبيا إلى أذربيجان ، بزعم الوقوف معها في حربها .

وأكد "أردوغان" أن أذربيجان هي الدولة الوحيدة التي لها علاقة وطيدة بالنظام التركي ، وهي الوحيدة أيضا التي تؤيد أردوغان ، بداعي المصالح المشتركة بينهم ، منذ زمن بعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابحث عن الغاز.. لماذا يدعم أردوغان أذربيجان في صراعها ضد أرمينيا؟

بلطجة مستمرة.. تركيا تؤكد استعدادها لدعم أذربيجان عسكريا

أردوغان يركض في حقل ألغام.. التدخل التركي في الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ يخاطر بصدام مع روسيا.. صبر موسكو على أنقرة ينفد سريعا.. وأرمينيا تستنجد بالرئيس السيسي

المرصد السوري: أردوغان يزج ببعض المرتزقة السوريين في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. فيديو

صبر روسي على مغامرات «السلطان»!

أحمد الجارالله: أردوغان حوّل سياسة تركيا من سياسة «صفر مشكلات» إلى «صفر علاقات»

ترشيحاتنا

خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة عن صور زواج الأطفال بعين شمس

هل سيتم تخفيض كميات السكر على بطاقات التموين؟.. الحكومة تجيب

رئيس الوداد المغربي: الأهلي فريق عظيم.. وهذه رسالتي للجماهير

عرض الجمعة.. آيفون 8 بلس 256 جيجابايت بـ 5300 جنيه فقط

فخر الدين بن يوسف يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إلى الفيفا

الأهلي يستضيف الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور