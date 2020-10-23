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سيارات

dacia الرومانية تكشف عن سيارة شبيهة داستر.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة dacia الرومانية عن إطلاق سيارة بيك آب مميزة  طورتها رعلى شكل سيارات duster الشهيرة

ووفقا للمعلومات التي قالتها الشركة فإن السيارة الجديدة التي ساهم في تطويرها مركز Romturingia للتصاميم ستأتي بهيكل أقصر بمقدار 19 ملم فقط من هياكل سيارات  Duster الكروس أوفر الجديدة.


وتحتوي السيارة على صندوق خلفي قادر على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 500 كلجم ، كما جهزت بقمر فيها صف أو صفين من المقاعد  ، وحصلت السيارة على أضواء LED ، وممتصات صدمات وغطاء الصندوق من مواد مركبة متينة وخفيفة الوزن


وزودت السيارة بنظام مولتيميديا متطور مجهز بشاشة تعمل باللمس ، ويمكنه العمل مع انظمة اندرويد اوتو ، والاتصال لاسلكيا مع الاجهزة والهواتف الذكية ، بالإضافة إلى انظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج الامامي

ومن المفترض أن  تطرح هذه السيارة بمحركات ديزل بسعة 1.5 ليتر بعزم 115 حصانا، تستهلك 4.9 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وبنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

كما زودت بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، ونظام لتثبيت السرعة على الأوتوسترادات، وحساسات مسافة وكاميرا خلفية، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 20 ألف يورو.

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