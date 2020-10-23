على الإدريسي: إشادة عالمية إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى

قال الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر تنعم بالوقت الحالي بإستقرار اقتصادي وسياسي وأمني، والدليل على ذلك أقامتها بالفعل بإنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.





وأضاف "الإدريسي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم بدء عمل إصلاحات إقتصادية منذ عام 2014، والتى نجحت بشكل كبير فى تأهيل الاقتصاد ليصمد أمام أزمة فيروس كورونا.





وتابع أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الإقتصاد العالمى، لافتا إلى أنها أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى الذى كان من المتوقع أن يحقق معدلات نمو مرتفعة جدا قد تصل إلى 6%، ولكن نتيجة للأزمة تم تخفيض تلك التوقعات.





وأكد أن هناك إشادة عالمية إيجابية تجاه الإقتصاد، لافتا إلى أنه كان هناك تعديل لمعدلات النمو، أى أنه قد تم تعديل التوقعات لتحقيق 3.5% كمعدل نمو اقتصادي.





وأشار إلى أن معظم اقتصادات العالم ستحقق معدلات نمو بالسالب، متابعا أن النتائج المحلى الإجمالى بها متوقع أن ينخفض.



