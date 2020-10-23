مسئول سابق بالخارجية: تطور هائل في أداء وزارة الهجرة تجاه المصريين بالخارج.. فيديو

قال السفير نبيل بدر ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن ركيزة البريد خلال انتخابات البرلمان فعالة وتتناسب مع ظروف فيروس كورونا ، التي تواجه المصريين بالخارج ، وتختلف من بلد لأخرى .





وأضاف السفير نبيل بدر ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن ما قامت به وزارة الهجرة من تطوير منظومة البريد لخدمة المصريين بالخارج ، وإعطائهم حقهم الكامل في التصويت، يعد تطور هائل ، منوها بأن هذه المنظومة تمثل تطور نوعي في تعامل وزارة الهجرة مع المصريين المقيمين بالخارج .





ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن المصريين بالخارج من حقهم تلقي الرعاية الكاملة والتطلع على ما يحدث في بلدهم الأم باستمرار، مؤكدا ضرورة التواصل بطريقة فعالة مع المغتربين ، موضحا أن ملف التواصل ليس بالسهل ، نظرا لأن وزارة الهجرة تتعامل مع مصريين يعيشون في ظروف متفاوتة .





وتنتهى البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية من استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بحسب توقيت كل دولة.





وتستمر البعثات الدبلوماسية المصرية فى تلقى أصوات المصريين بالخارج حتى اليوم الجمعة على أن تتولى أعمال فض المظاريف ووضع بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالنظام الفردى فى صناديق الاقتراع الخاصة بها، ووضع البطاقات بالنظام القوائم فى الصناديق المخصصة لهذا وعقب انتهاء مدة التصويت يتم فرز الأصوات كل على حدا.



