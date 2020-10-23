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حوادث

ضبط 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:45 م
حلوى مولد فاسدة
حلوى مولد فاسدة
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مصطفى الرماح
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (كمية قدرها 6,200 طن حلوى مولد النبوى الشريف بدون بيانات ومنتهية الصلاحية) داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات وحلوى المولد النبوى الشريف ومخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول بنها.

وتبين عدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع والمخزن التابع له وإستخدام مواد وخامات تصنيع وسلع غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمى من مرتجعات الأسواق عن العام الماضى، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى مدون عليها علامات تجارية وطرحها وبيعها بالأسواق للمواطنين والمحلات التجارية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا صحتهم للخطر، وأمكن ضبط مالك المصنع.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.
ضبط 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية.. صور
ضبط 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية.. صور
ضبط 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية.. صور

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