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تعليم

للمستجدين بـ آدب حلوان.. مواعيد تسليم ملفات التقديم والأوراق المطلوبة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:11 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء استقبال ملفات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى فور إنهائهم الكشف الطبى بالكلي ابتداء من غدا السبت الموافق 24 اكتوبر 2020 . 


وأوضحت الكلية انه سيتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع منعا للزحام و حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

وأشارت إلى انه سيتم استلام ملفات الاقسام طبقا للجدول الاتى: 

السبت : سيتم استلام ملفات طلاب قسم الاجتماع فقط 
الاحد : سيتم استلام ملفات قسمى الجغرفيا و اللغة العربية شعبة انتظام فقط 
الاثنين : سيتم استلام ملفات  طلاب قسمى الجغرفيا و التاريخ شعبة الانتساب فقط 
الثلاثاء : سيتم استلام ملفات قسمى الغات الشرقية و الاعلام 
الاربعاء : سيتم استلام ملفات طلاب قسم اللغة العبرية 

و يتابع باقى الاقسام و الشعب تسليم ملفاتهم الاسبوع التالى وفقا للجداول التى تعلنها الكلية . 

كما يوضح صدى البلد للطلاب الاوراق التى يجب ارفاقهم بملف التقديم و هى : 

اصل شهادة الميلاد + 4 صور منها 
بطاقة الترشيح + 2 صورة منها 
اصل شهادة الثانوية العامة + 4 صور منها 
ايصال دفع المصروفات + صورة منه 
موقف التجنيد بالنسبة للطلاب الذكور 
طلب الالتحاق بالكلية 
غاستمارة الكشف الطبى 



ونوهت ادارة جامعة حلوان انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة، ولن يتم التعامل مع اى طالب لا يرتديها حفاظا على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 


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