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ثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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شمس يونس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الزواج العرفي وأضراره" وأوضح علي حسان ما هو الزواج العرفي وظهوره وإختفاءه قيد المناقشة ومناقشة تأثير أضرار الزواج العرفي علي الفرد والمجتمع والتوعية المطلوبة للأجيال والحفاظ عليها من السقوط في فخ الزواج العرفي، بالإضافة إلى إقامة المكتبة ورشة فنون تشكيلية للأطفال "بالصلصال" تنفيذ نجلاء طه.

أقامت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" وتحدث سيد صدقي عن التخطيط الجيد لعبور الساتر الترابى والتخطيط الجيد لتركيب الكبرى المتنقل والضربة الجوية الأولى وبطولات الجندي المصري، بجانب ذلك عقدت محاضرة بقصر ثقافة أرمنت بعنوان "ثقافة الحوار" وأوضح صدقى مفهوم ثقافة الحوار والتعددية الفكرية وقبول الآخر، بينما نظم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "المسرح وعي وفن وأسلوب حياة" 
وأوضح بغدادي لبيب موجة التربية المسرحية تعريف المسرح وقضايا الصعيد التي يهتم بها المسرح مثل قضايا الثأر وغيرها ومعالجة القضايا الشائعة في صعيد مصر بالفن المسرحي وتهذيب النفوس وأثره في تعديل سلوكيات الأفراد.

أعد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة تثقيفية بعنوان" أضف إلى معلوماتك" وتحدث د. عبده الضوي أحمد عن معلومات عن مجلس النواب وأنه يتألف من أربعمائة وخمسين عضوًا علي الأقل ينتخبون عن طريق الأقتراع العام السري المباشر على أن يتم الأقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%، وتقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للأنتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دائرة أنتخابية للأنتخاب بالنظام الفردي2 ، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعدًا و120 مقعدًا للقوائم بالأضافة إلي 28 مقعد علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي أمسية شعرية للشاعر النوبي عبدالراضي وألقى قصيدة بعنوان "مشاهد درامية بالفعل"، بينما عقد بقصر ثقافة الأقصر الإجتماع الأسبوعى لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي وإستمعنا إلى قصة "صفحات من مذكرات كاتب شاب" لمحمد باشا، وقصيدة "إنها الحياة" لمصطفى عادل محمد، قصيدة "إكتمال" ليحيى سمير "ونص إمرأة ليست من بلاد الفرنجة" لحشمت يوسف.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر ورشة حرف يدوية "عمل مقلمة مدرسية" نفذتها آمال فراج، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "أكتوبر والحرية" للمدربة أسماء عبدالسلام، بالإضافة إلى إقامة قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية "سبت بورق الفوم" للمدربة شيماء عبدالواجد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية "قص ولزق" نفذتها نجوى أبوالفضل .
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر

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