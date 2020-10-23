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تعليم

حفاظًا على الطلاب.. محافظ كفر الشيخ يوجه بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:08 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة بالتصدي لمراكز الدروس الخصوصية، وغلقها وتشميعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجب غلق التعليم الموازي؛ لتقوم المدرسة بدورها الكامل تجاه الطلاب، مشيرًا إلى أن  الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء أمورهم، وضمن الإجراءات الاحترازية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لن يسمح بتشغيل مراكز دروس خصوصية حفاظًا على سلامة الطلاب فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تنفيذ قرار الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناءً على توجيهات، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التربية والتعليم تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد نجحت في غلق وتشميع 26 مراكزًا للدروس الخصوصية، بمدن ومراكز المحافظة بواقع مركزين للدروس الخصوصية بكل إدارة تعليمية من ال 13 إدارة ، حفاظًا على صحة الطلاب.


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