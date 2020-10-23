حفاظًا على الطلاب.. محافظ كفر الشيخ يوجه بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية





وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه يجب غلق التعليم الموازي؛ لتقوم المدرسة بدورها الكامل تجاه الطلاب، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء أمورهم، وضمن الإجراءات الاحترازية.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لن يسمح بتشغيل مراكز دروس خصوصية حفاظًا على سلامة الطلاب فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناءً على توجيهات، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.