أفريقيا أهلاوية يتصدر التريند.. ومغردون: البطولة لينا

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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :

يا رب فرحنا واجبر بخاطرنا





و قال اخرون : أكرمنا بفرحة طال إنتظارها، أكرمنا ببطولة نتمناها من سبعةً سنوات، نسألك التوفيق والنصر، لكل مجتهد نصيب ويبقى التوفيق من عندك





البطولة لينا ، الاهلي وجمهوره في العالي ، صعب حديوصله ، لان الاهلي رقم واحد





و أكد مغردون : نعلم انكم رجال وقادرون باذن الله علي الفوز ربي يكرمكم وتفرحونا اليوم يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي





و اضاف اخرون : يارب ياعالى أنصر الاهلى الغالى ، بالتوفيق لأحسن فريق في القارة يارب يا عالي أنصر الأهلي الغالي







