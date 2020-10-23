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رياضة

أفريقيا أهلاوية يتصدر التريند.. ومغردون: البطولة لينا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#اللهم افريقيا أهلاويه تشجيعا للفريق  علي تخطى عقبة الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الليلة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

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 وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالآتي :

 يا رب فرحنا واجبر بخاطرنا

و قال اخرون : أكرمنا بفرحة طال إنتظارها، أكرمنا ببطولة نتمناها من سبعةً سنوات، نسألك التوفيق والنصر، لكل مجتهد نصيب ويبقى التوفيق من عندك

البطولة لينا ، الاهلي وجمهوره في العالي ، صعب حديوصله ، لان الاهلي رقم واحد

و أكد مغردون : نعلم انكم رجال وقادرون باذن الله علي الفوز ربي يكرمكم وتفرحونا اليوم يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي

و اضاف اخرون :  يارب ياعالى أنصر الاهلى الغالى ، بالتوفيق لأحسن فريق في القارة يارب يا عالي أنصر الأهلي الغالي 


وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأخيرة التي جرت السبت الماضي بملعب مركب محمد الخامس بهدفي محمد مجدي أفشه والتونسي علي معلول، ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة القارية.

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