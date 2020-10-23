AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تغطي 14.335 مترا مربعا.. دبي تدخل موسوعة جينس بأكبر نافورة في العالم.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:59 م
نافورة النخلة بدبي
نافورة النخلة بدبي
Advertisements
محمود نوفل
دشنت إمارة دبي الإماراتية، أكبر نافورة في العالم، وسط جو احتفالي أضيئت خلاله سماء المدينة بالألعاب النارية حيث دخلت دبي بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتقع "نافورة النخلة" في منطقة نخلة الجميرا، وهي تغطي مساحة 14،335 مترا مربعا، ولها أكثر من أنبوب إنارة "ليد"، و7500 فوهة يمكن أن ينفث منها الماء على ارتفاع 105 أمتار.

وبدوره ذكر ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن حامل الرقم القياسي السابق احتفظ باللقب مدة 11 سنة، قبل أن تنتزعه هذه النافورة في دبي.

وستكون نافورة النخلة الراقصة مفتوحة على مدار السنة وستقدم عروضا مختلفة، وموسيقى يومية من مختلف الأنواع، بما في ذلك موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية والعربية.

وفي كل يوم سيتدفق الماء من النافورة من غروب الشمس حتى منتصف الليل، حيث يتم تقديم عرض كل ثلاثين دقيقة.

ولا تعد نافورة النخلة مصدرا للترفيه فقط في دبي وإنما هي صديقة للبيئة، إذ أن الماء المستعمل هو ماء البحر، ولذلك لا يوجد نظام تنقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يلتقي بالسباح ولاء حافظ استعدادا لليوم العالمي للسلام

دبي تكشف عن أكبر نافورة مياه بالعالم.. صور

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

ولاء حافظ لـ صدى البلد : أهدف لأن أكون أول معاق يقضي 155 ساعة تحت الماء.. ومصر ستسفيد سياحيا

راقصة وتقدم عروضا موسيقية.. مواصفات خرافية لأكبر نافورة في العالم بـ دبي

خروج الربان ولاء حافظ من مياه شرم الشيخ بسبب خطأ تقني

ترشيحاتنا

استنفار كامل لمواجهة الأمطار..وزير الإسكان: تعميم تجربة القاهرة الجديدة بكل المدن.. فيديو

كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

عرض الجمعة.. آيفون 8 بلس 256 جيجابايت بـ 5300 جنيه فقط

الوضع خطير.. عائلة عريقات تكشف تطورات حالته الصحية

جمال الحاجي: مهمة الوداد أمام الأهلي مستحيلة في دوري أبطال إفريقيا

خطيب الأزهر: علينا جميعا الوقوف خلف السيسي وتعظيم إنجازات الدولة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية