لقطات من توقيع اتفاقية تجارية كبرى بين اليابان وبريطانيا.. شاهد

عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات من توقيع بريطانيا اتفاقا تجاريا مع اليابان ، بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي





وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو "كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة "هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة".





يأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق عام في سبتمبر أيلول.





وأوضح موتيجي أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات وقال "هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة".





وقالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99% من صادراتها لليابان ستكون معفاة من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.





ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.



