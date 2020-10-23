AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يحسم اليوم العناصر العائدة للتدريبات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:14 م
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
Advertisements
يسري غازي
أفادت تقارير مغربية بأن الجهاز الطبي لنادى الرجاء المغربي سوف يحدد اليوم الجمعة، اللاعبين المقرر عودتهم للتدريبات الجماعية فى إحدى الصالات الرياضية بفندق الإقامة بالدار البيضاء.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي إلى ١ نوفمبر المقبل بعد ثبوت إصابة لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

ويعاني فريق الرجاء من الغيابات بعد تأكد إصابة 14 لاعبًا في صفوفه بـ"فيروس كورونا"، ما دفع وزارة  الصحة المغربية إلى فرض الحجر الصحي على المصابين في الفريق مع تأجيل المباراة المنتظرة أمام الزمالك من جانب الكاف.

وذكرت التقارير المغربية أن فريق الرجاء سيعود اليوم الجمعة إلى العمل في إحدى الصالات الرياضية من فندق إقامة بعثة الفريق، حيث تقرر أن يُشارك اللاعبين المتاحين في أداء بعض التمارين الرياضية، في انتظار شفاء زملائهم من الفيروس وعودتهم إلى المجموعة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن الجهاز  الطبي للرجاء سوف يعلن عن أسماء اللاعبين العائدين إلى التدريبات الجماعية، وفق النتائج التي ستسفر عنها التحاليل الجديدة التي أجراها لاعبو وكافة عناصر الفريق صباح اليوم الجمعة.

يذكر أن فريق الكرة الأول في نادى الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو تغلب على الرجاء المغربي فى عقر داره على ملعب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء المغربي يكثف جهوده لاستعادة أسلحته الفتاكة

عن ذهاب الزمالك والرجاء .. خبراء: فوز الأهلي وغياب الجماهير في صالح الفارس الأبيض

باتشيكو يكشف كواليس فوز الزمالك على الرجاء في عقر داره

بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا.. الرجاء يجري مسحة جديدة قبل التوجه إلى القاهرة

أخبار الرياضة.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. شوبير يصدم جماهير الأهلي

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء

ترشيحاتنا

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

باسم مرسي: محتاج فرصة تانية فى نادى الزمالك

استنفار كامل لمواجهة الأمطار..وزير الإسكان: تعميم تجربة القاهرة الجديدة بكل المدن.. فيديو

طالعة للهضبة ... جنا عمرو دياب تبهر متابعيها بفيديو غناء

فضح طبيبا إسرائيليا في السبعينيات.. وفاة أعظم ساحر في القرن الـ 20

AdvertisementS

بتاع شو إعلامي.. الأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة ريال مدريد بـ الدوري الإسباني

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد الوداد والقنوات الناقلة

باسم مرسي: محتاج فرصة تانية فى نادى الزمالك

الفيفا يهدد الوداد والرجاء بحرمانهما من إبرام أي تعاقدات.. تفاصيل

خروج الربان ولاء حافظ من مياه شرم الشيخ بسبب خطأ تقني

نجم الإسماعيلي : الأهلي الأكثر رغبة وتنظيما من الوداد فى الفوز بلقاء الإياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية