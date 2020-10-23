استعدادا لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يحسم اليوم العناصر العائدة للتدريبات

أفادت تقارير مغربية بأن الجهاز الطبي لنادى الرجاء المغربي سوف يحدد اليوم الجمعة، اللاعبين المقرر عودتهم للتدريبات الجماعية فى إحدى الصالات الرياضية بفندق الإقامة بالدار البيضاء.





وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي إلى ١ نوفمبر المقبل بعد ثبوت إصابة لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.





ويعاني فريق الرجاء من الغيابات بعد تأكد إصابة 14 لاعبًا في صفوفه بـ"فيروس كورونا"، ما دفع وزارة الصحة المغربية إلى فرض الحجر الصحي على المصابين في الفريق مع تأجيل المباراة المنتظرة أمام الزمالك من جانب الكاف.





وذكرت التقارير المغربية أن فريق الرجاء سيعود اليوم الجمعة إلى العمل في إحدى الصالات الرياضية من فندق إقامة بعثة الفريق، حيث تقرر أن يُشارك اللاعبين المتاحين في أداء بعض التمارين الرياضية، في انتظار شفاء زملائهم من الفيروس وعودتهم إلى المجموعة في الأيام القليلة المقبلة.





وأضافت أن الجهاز الطبي للرجاء سوف يعلن عن أسماء اللاعبين العائدين إلى التدريبات الجماعية، وفق النتائج التي ستسفر عنها التحاليل الجديدة التي أجراها لاعبو وكافة عناصر الفريق صباح اليوم الجمعة.



