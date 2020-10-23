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محافظات

215 مرشحا يتنافسون غدا على 30 مقعدا في ماراثون النواب بالمنيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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ايمن رياض
ساعات قليلة... ويبدأ ماراثون انتخابات النواب بالمنيا وسط منافسة ساخنة من قبل المرشحين. 

ويتنافس ٢١٥ مرشحا على ٣٠  مقعدا بنظامى القائمة والفردى، منهم ٢٨ مرشحا بنظام القائمة، حيث دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ ١٤ مرشحا للمنافسة على الـ ١٤ مقعد المخصصين للمحافظة بالقائمه وكذلك قائمة نداء مصر أيضا فقد دفعت بـ ١٤ مرشحا آخرين. 
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أما المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى ٦ دوائر انتخابية خصص لها ١٦  مقعدا يتنافس عليها ١٨٧ مرشحا. 

الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا وتضم مركز المنيا وبندر المنيا والمنيا الجديدة وعدد المقاعد المخصصة لها ٣ مقاعد يتنافس عليهم ٣٢ مرشحا.

والدائرة الثانية مقرها مركز غرب سمالوط مكوناتها الإدارية مركز سمالوط غرب ومركز سمالوط شرق ومركز مطاي وتم تخصيص ٣ مقاعد لها يتنافس عليها ٣٣ مرشحا. 

 والدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة مكوناتها الإدارية مراكز مغاغة والعدوه وبنى مزار وعدد المقاعد المخصصة لها ٤ مقاعد يتنافس عليها ٤٣ مرشحا.

أما الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص خصص لها مقعدين فقط ويتنافس عليهما ٢٧ مرشحا. 

والدائرة الخامسة مقرها مركز ملوي مكوناتها الإدارية مركز ملوى وقسم ملوي وعدد المقاعد المخصصة لها ٣ مقاعد يتنافس عليها ٣٥ مرشحا. 


والدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس مكوناتها الإدارية مركز ديرمواس فقط وخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه ١٧ مرشحا. 

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