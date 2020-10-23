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مرأة

قدام مرايتها.. فهرية أفجان تستعرض جمالها في آخر جلسة تصوير

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:11 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
تألقت الممثلة التركية فهرية أفجان في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ساحرة وناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان قميص باللون الأبيض من الحرير بأكمام طويلة وبقصة مميزة حول عنقها، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الأبيض اللؤلؤي مع اسورة بسيطة باللون الذهبي .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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