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رياضة

برشلونة وريال مدريد.. ليونيل ميسي: أفتقد كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:24 م
رونالدو - ميسي
رونالدو - ميسي
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عبدالله هشام
أكد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة إنه يفتقد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كلاسيكو الدوري الاسباني.

وأكمل ميسي في تصريحات لقناة "DAZN" الألمانية : الكلاسيكو في تواجد رونالدو كان له طعم اخر ، دائما المباراة امام ريال مدريد مهمة ولها خصوصيتها الا ان تواجد رونالدو كان يكسب المباراة اهميه خاصة . 

وأضاف : الجميع استمتع بالمنافسة مع كريستيانو رونالدو وكانت جيدة جدا علي المستوي الشخصي . 

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل في تمام الساعة الراعبة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان كريستيانو رونالد اسطورة ريال مدريد انتقل الي فريق يوفنتوس الايطالي في عام 2018 بعد خلافات مع مجلس ادارة النادي الاسباني . 

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الساعات الماضية، أظهرت عدم تعافيه من فيروس كورونا.

كان رونالدو أصيب بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عينة كريستيانو رونالدو الجديدة جاءت إيجابية، وبذلك سيستبعد اللاعب من مواجهة برشلونة، المقرر لها الأربعاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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