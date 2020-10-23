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أخبار العالم

دورية إسرائيلية تخرق الخط الأزرق جنوب لبنان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:23 م
دورية اسرائيلية تخرق
دورية اسرائيلية تخرق الخط الازرق جنوب لبنان
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سمر صالح
خرق الجيش الإسرائيلي الخط الأزرق الحدودي مع لبنان مقابل رأس الناقورة وفق ما أفاد الجيش اللبناني اليوم الجمعة .

وأشار بيان أصدره الجيش، إلى أن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها خمسة عناصر، أقدمت على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى 30 مترًا ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.

وفي سياق منفصل قال مسؤول كبير في فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "التنظيمات المسلحة في قطاع غزة تستثمر جهودها لتطور نفسها على الجانب البحري". 

ونقلت القناة 12 العبرية عن المسؤول قوله "حماس تحاول زيادة قوتها البحرية، وهناك استثمار جاد في الكوماندوز، وأذكر أننا كشفنا محاولات تهريب لمعدات غوص متطورة، بالنسبة لهم ستكون هذه طريقة أخرى وكأنها نفق تحت البحر لاختراق الحدود".
 

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