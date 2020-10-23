السفارة الأمريكية في تركيا تصدر إنذارًا بشأن هجمات محتملة ضد أمريكيين وأجانب

أصدرت السفارة الأمريكية في تركيا إنذارًا أمنيًا وعلقت الخدمات القنصلية مؤقتًا، وأكدت أنها تلقت تقارير بشأن هجوم محتمل يستهدف أمريكيين وآجانب آخرين.





وقالت السفارة -في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوقة بشأن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب بمدينة إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة الأمريكية، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا".





كما حثت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر، بما في ذلك خلال التواجد في المباني الإدارية الكبيرة، ومراكز التسوق وغيرها من المواقع حيث يتجمع بها الأجانب، ونوهت إلى أنه سيتم تعليق الخدمات المقدمة للمواطنين واستخراج تأشيرات السفر مؤقتًا في جميع القنصليات الأمريكية في تركيا.





وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة "البعثة الأمريكية في تركيا أصدرت هذا الإشعار نتيجة لتقييمنا المتواصل للظروف الأمنية، والبيان يتحدث عن نفسه".



