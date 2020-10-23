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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية في منيا القمح

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:59 م
حريق بمخزن أجهزة
حريق بمخزن أجهزة كهربائية
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية في الشرقية، اليوم ، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أجهزة كهربائية في منيا القمح.

 
كانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتم إخطار النيابة العامة بمنيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بنشوب حريق بمخزن بعقار مكون من 8 طوابق بنطاق المدينة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

وتبين من التحريات أن الحريق نشب بمخزن أجهزة كهربائية بالطابق الأرضى، ملك "محمد ع " والتهمت النيران محتويات المخزن بالكامل، ويرجح أن يكون سبب الحريق، ماس كهربائى، وتم انتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، وتحديد نسبة التلفيات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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