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برلمان

برلماني يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب: رادعة لأهل الشر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:45 م
جون طلعت عضو مجلس
جون طلعت عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب،  ضرورة المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس النواب، التى تبدأ مرحلتها الأولي غدًا السبت في الداخل بعدما انطلقت فى الخارج الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن المشاركة مسؤولية علي جموع المصريين وحق دستوري من أجل بناء مؤسسات مصر الدستورية والنيابية.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، مؤكدا أن المشاركة والتعبير  من قبل المصريين عن رؤيتهم في المرشحين علي مستوي المقاعد الفردية والقائمة، يقطع الطريق الكامل علي أهل الشر وقوي الظلام، التى تريد النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن الشعب المصري يدرك خطوة المرحلة وضرورة بناء مؤسساته الدستورية.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الوحيدة لإفراز نواب قادرين علي مواصلة العمل في التعبير عن الوطن ونبض الشارع، والشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب. 

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن المشاركة ستكون رادعة لكل أهل الشر وقوي الظلام التى تريد النيل من الدولة المصرية، ومن ثم سيختار الشعب ممثليه تحت القبة، مشيرا إلي أن التحديات لا تزال كبيرة والبيئة النيابية فى مصر لا تزال فى حاجة لجهود أكبر  بعد أن حققت العديد من الإنجازات علي مدار الفصل التشريعي الجاري.

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