صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة

وبلغ عدد المستفيدات من القافله 960 منتفعه وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابية 731 منتفعة بالاضافة الى العديد من الخدمات الأخرى، حيث تم فحص 106 سيدات بالموجات فوق الصوتية ومتابعة الحمل ل 49 سيدة وكشف نساء ل 90سيدة بالإضافة إلى الكشف على 92 في تخصص الباطنة و32 في تخصص الأطفال وعمل المشورة ل 370 سيدة وتم صرف 1150 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف انواعها من حبوب احادية ومركبة وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات.



كما تم تنفيذ ندوات اعلامية في مبادرة أيامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد والكنائس عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الامثل للحمل و صحه الام والطفل و مخاطر الزواج، و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المراه يعرض المشغولات اليدويه من اشغال الابرة والتريكو والاكسسوارات والمنتجات الجلدية.