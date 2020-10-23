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محافظات

صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:11 م
صحة الدقهلية تطلق
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم تنفيذ قافلة خدمية توعوية بادراة السنبلاوين بقرى ( ميت خريطة - كفر السروك - قرقيرة) وذلك في الفتره من 20 وحتى 22 اكتوبر الجاري.

وشارك في القافلة 3 عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الاطفال بالاضافة الى تنفيذ فرق متنقلة ب 4 وحدات ثابته مع توفير اخصائيو نسا للتعامل مع حالات الاحالة لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالاماكن المختلفة.

 وبلغ عدد المستفيدات من القافله 960 منتفعه وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابية 731 منتفعة بالاضافة الى العديد من الخدمات الأخرى، حيث تم فحص 106 سيدات بالموجات فوق الصوتية ومتابعة الحمل ل 49 سيدة وكشف نساء ل 90سيدة بالإضافة إلى الكشف على 92 في تخصص الباطنة و32 في تخصص الأطفال وعمل المشورة ل 370 سيدة وتم صرف 1150 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف انواعها من حبوب احادية ومركبة وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات.

كما تم تنفيذ ندوات اعلامية في مبادرة أيامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد والكنائس عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الامثل للحمل و صحه الام والطفل و مخاطر الزواج، و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المراه يعرض المشغولات اليدويه من اشغال الابرة والتريكو والاكسسوارات والمنتجات الجلدية.

كما شهدت الحمله نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعيه لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسره وخاصه الوسائل طويله المدى.

صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة
صحة الدقهلية تطلق قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة

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