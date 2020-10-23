بتكلفة 12 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح صالة جيم للعاملين بمديرية الإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صالة اللياقة البدنية "الجيم" للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بتكلفة ٦١ ألف جنيه، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.





يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي والتوعية بدور ممارسة الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف، وتحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية من خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين، وجعلها أسلوب حياة، ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.





وفي السياق ذاته، افتتح وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حمام السباحة والملعب الخماسي بمركز شباب أبيس العاشرة، بتكلفة ما يقرب من ١٢ مليون جنيه، لخدمة أعضاء وأهالي المركز الذي يقع علي مساحة٥٨٨٦متر مربع ، ودخوله ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع (BOT) التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية.





‎من جانبه، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلي زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.





وقدم "صبحي" الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي دعمه لملف الشباب والرياضة بالمحافظة، كما وجه الشكر لمجلس اداة مركز شباب أبيس العاشرة علي المجهود المبذول داخل المركز، موجها بدعم المركز في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم قاعة مناسبات، كما اشاد بتنفيذ مبادرة ضد التحرش داخل المركز بالتعاون مع اليونيسيف لتعليم الفتيات الدفاع عن النفس.





وأشار "صبحي" إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ونصف في محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص.





من جهته، اشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمجهود الذي يبذله وزير الشباب والرياضة لدعم المنظومة الشبابية والرياضة، مؤكدا ان هناك حراك مميز شهدته الرياضة المصرية منذ تولي الدكتور اشرف صبحي مهام عمله بالوزارة.



