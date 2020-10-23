جمارك شرق بورسعيد تضبط كمية من شاشات وأجزاء ولوازم الكمبيوتر مخالفة لشرط العمر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة بجمارك شرق بورسعيد من ضبط كمية من شاشات وأجواء ولوازم الكمبيوتر المخالفة لشرط العمر طبقا للبند 2 من الملحق رقم 2 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة.





فبناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد بالتنسيق مع محمد محمود حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 3615 لسنة 2020 بإسم شركة ع . ا وهو عبارة عن 3 حاويات قادمة من أمريكا .





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وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحاويات برئاسة صلاح السيد بدوي مدير إدارة الحركة من محمد عمر مأمور حركة ومحمد حسن مراجع حركة وأحمد حمدى مأمور تعريفة الساحة بحضور محمد عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات وسالم الالفي رئيس قسم الأمن الجمركي ورئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد وصاحب الشأن فتبين وجود 858 شاشة كمبيوتر وعدد 836 وحدة تشغيل كمبيوتر C P U وعدد 324 طابعة كمبيوتر و 100 جهاز لاب توب.





والجميع مخالف لشرط العمر حيث أن سنوات الصنع مدونة علي تكت ورقي ملصق متشابه ويسهل نزعة ووحدات الC P U مدون عليها من الداخل تاريخ الصنع الأصلي بختم دائري متشابه وتبين أيضا وجود جهاز طبي مستعمل غير مدرج بالمستندات ولم يقدم بشأنه موافقة مسبقة .





قرر محمد محمود حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي .





وتبلغ التعويضات المستحقة 2 مليون و563 ألف و 999 جنيها .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .



