AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية النواب: حالة واحدة لعودة حظر التجوال في ظل كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:59 م
حظر التجوال - ارشفية
حظر التجوال - ارشفية
Advertisements
حسن رضوان
قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك مؤشرا تصاعديا بارتفاع حالات كورونا وذلك يعتبر ناقوس خطر يهدد الاقتصاد ويضيف أعباء على الدولة.

وأكد حنفى لـ"صدى البلد"، أن معيار عودة فرض حظر التجوال زيادة أعداد الاصابات اليومية، وذلك سيدفع الحكومة لتكرار خطتها فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم فرض حظر التجوال مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن غالبية المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة، لان الفترة الماضية تراجعت الإصابات اليومية، وذلك ادى الى وقف تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة للتصدى لفيروس كورونا ولكن بعد زيادتها سوف يتم تطبيقها.

جاء ذلك بعد أن قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجاوز الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا لا يزال موجودا ولم ينته بعد.


وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وجه تعليمات شديدة اليوم لـ وزارة الداخلية بتطبيق القانون على عدم مرتدي الكمامة.


ولفت إلى أن  الوضع من الممكن أن ينقلب فى أى وقت مثل ما حدث فى دول أوروبية.

وأوضح أن، هناك بعض المواطنين أصبحت لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وسيكون هناك تطبيقات صارمة على عدم الملتزمين.


وأشار إلى أن الحكومة فى أى وقت من الممكن ان تتخذ قرار عودة فرض حظر التجوال والقرارات التى كانت متخذة في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مسئولة عن أى قرار سيتم اتخاذه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

الحكومة: المواطن لديه إحساس زائف بالثقة.. ونحذر.. كورونا موجود وقد يضرب بشدة

بعد الحديث عن عودة الحظر| خبيرة أوبئة تعلن أسباب زيادة إصابات كورونا

أخبار التوك شو.. الحكومة: عودة فرض حظر التجول وارد في أي وقت.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أهم الأخبار.. عودة حظر التجول واردة.. المتخلفون عن التصويت في الشيوخ أمام النيابة العامة.. وتصاعد المظاهرات في طرابلس

بعد تزايد الإصابات.. برلماني يحذر من عودة تشديد إجراءات مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

بـ الأحمر المكشوف.. بوسي شلبي تستعد لأولى ايام مهرجان الجونة

الأرصاد لـ المواطنين: انتظروا أمطارا خفيفة على القاهرة ليلا وغزيرة رعدية في السواحل

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

هاني الناظر يحذر من موجة أشد لـ فيروس كورونا

مسؤول أمريكي: دولة عربية تعلن التطبيع مع إسرائيل.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض والريش.. إيمان العاصي تتألق بهذه الإطلالة

احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

بـ الذهبي المطرز.. ريهام أيمن تستعيد ذكريات مهرجان الجونة