تشريعية النواب: حالة واحدة لعودة حظر التجوال في ظل كورونا

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك مؤشرا تصاعديا بارتفاع حالات كورونا وذلك يعتبر ناقوس خطر يهدد الاقتصاد ويضيف أعباء على الدولة.
وأكد حنفى لـ"صدى البلد"، أن معيار عودة فرض حظر التجوال زيادة أعداد الاصابات اليومية، وذلك سيدفع الحكومة لتكرار خطتها فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم فرض حظر التجوال مرة أخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن غالبية المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة، لان الفترة الماضية تراجعت الإصابات اليومية، وذلك ادى الى وقف تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة للتصدى لفيروس كورونا ولكن بعد زيادتها سوف يتم تطبيقها.
جاء ذلك بعد أن قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجاوز الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا لا يزال موجودا ولم ينته بعد.