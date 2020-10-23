تشريعية النواب: حالة واحدة لعودة حظر التجوال في ظل كورونا

قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك مؤشرا تصاعديا بارتفاع حالات كورونا وذلك يعتبر ناقوس خطر يهدد الاقتصاد ويضيف أعباء على الدولة.





وأكد حنفى لـ"صدى البلد"، أن معيار عودة فرض حظر التجوال زيادة أعداد الاصابات اليومية، وذلك سيدفع الحكومة لتكرار خطتها فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم فرض حظر التجوال مرة أخرى.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن غالبية المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة، لان الفترة الماضية تراجعت الإصابات اليومية، وذلك ادى الى وقف تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة للتصدى لفيروس كورونا ولكن بعد زيادتها سوف يتم تطبيقها.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة ، إن هناك تخوفا كبيرا من الأعداد المصابة بـ كورونا ، موضحًا أن عدد الإصابات بـ كورونا اليوم سيتجاوز الـ 200، موضحًا أن فيروس كورونا لا يزال موجودا ولم ينته بعد. جاء ذلك بعد أن









المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وجه شديدة اليوم لـ وزارة الداخلية بتطبيق القانون على عدم مرتدي الكمامة. وأضافتعليمات









ولفت إلى أن الوضع من الممكن أن ينقلب فى أى وقت مثل ما حدث فى دول أوروبية.





وأوضح أن، هناك بعض المواطنين أصبحت لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وسيكون هناك تطبيقات صارمة على عدم الملتزمين.









وأشار إلى أن الحكومة فى أى وقت من الممكن ان تتخذ قرار عودة فرض حظر التجوال والقرارات التى كانت متخذة في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مسئولة عن أى قرار سيتم اتخاذه.