محافظ الإسكندرية: حريصون على دعم الأنشطة الرياضية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرص المحافظة علي دعم الأنشطة الرياضية وتقديم الدعم الكامل لأولادها الرياضيين، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في بناء الإنسان وضرورة حث الشباب علي المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية.





وأضح الشريف، في تصريحات اليوم، أن الشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعاياتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.





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جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء محمد الشريف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، حمام السباحة وملعب النجيل الصناعي بمركز شباب أبيس العاشرة. وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.





وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده اليوم وسط أهالينا من قرية أبيس. ورحب بوزير الشباب والرياضة مقدمًا له الشكر على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية. كما أشاد بالجهد الرائع الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت قيادة وزير الشباب والرياضة.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، شاركا اليوم، في ماراثون الدراجات تحت شعار "لياقتك مناعتك _ صحتك دراجتك"، والذي يعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحودية المروري الجديد عقب افتتاحه، وشارك به مايزيد عن ٢٠٠٠ شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.





كما شارك أشرف صبحي، في المهرجان الرياضي للمرأة بملاعب بشاير الخير بمحافظة الاسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة المركز القومي للمرأة بالاسكندرية.



