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رياضة

يورجن كلوب: مواجهة شيفيلد لن تكون سهلة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:54 م
كلوب
كلوب
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عبدالله هشام
أكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، علي صعوبة المواجهة امام فريق شيفيلد يونايتد والتى تقام غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز . 

واضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : اداء شيفيلد خلال المواجهات السابقة لم يكن سيئا ويمتلكون عدد من اللاعبين البارعين كما انهم قضوا اسبوعا كاملا يحضرون للقاء الغد وسيكونوا في غاية التركيز . 

وعن اصابة فان دايك قال : هو في حالة جيده لكن لا يصح ان نعطيكم تحديثات كل يوم بشأن اصابته وسيخضع لعملية جراحية في الوقت المناسب وسأخذ وقتا لحين عودته للملاعب كل شخص مختلف عن الاخر . 

وبسؤاله عن إصابات الفريق قال : اتمني ان لا يصاب احد اللاعبين الاسبوع القادم لأن هذا يعني غياب 5 لاعبين عنا وسيكون الامر صعبا للغاية . 

واوضح : لم يتم تحديد مشاركة ماتيب وتياجو وبعد المؤتمر هناك حصة تدريبية سيتم تحديد الامر بها لكني لا اريد استبعاد أى لاعب . 

وأختتم كلوب تصريحاته قائلا : فابينيو يمكنه اللعب في مركز الدفاع لكن يجب ان يتعود علي ذلك واللاعبين يحتاجون التعود علي بعضهم في المراكز الجديدة .

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