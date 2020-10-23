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منوعات

لوك جديد.. أول ظهور للطفلة مُفسدة عيد ميلاد شقيقتها.. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:51 م
الشقيقتان ماريا في
الشقيقتان ماريا في صالون تجميل بالبرازيل
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أماني إبراهيم
ظهرت الطفلة البرازيلية ماريا انطونيو (6 سنوات) التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الايام الماضية، بعدما أفسدت عيد ميلاد شقيقتها الصغرى ماريا إدوارد (3 سنوات) وتحول الحفل إلى شجار بينهما.

وظهرت الأخت الكبرى في أحدث ظهور لها بعد هذا الفيديو في صالون تجميل للأطفال في البرازيل، بمظهر جديد بعدما صبغت النصف السفلي من شعرها الأشقر باللون الأحمر، وارتدت رداء أبيض مزينا بالورود الحمراء.

وكان برفقتها شقيقتها الصغرى، ونشرت عمتها جابريلا أوريلوك، هذه الصور على الحساب الجديد التي دشنته لهما بعدما أصبحتا مشهورتين، وحصد خلال يومين 210 الاف متابع.

وكانت برفقة الأختين الام والعمة، وقالت الأم في مقطع فيديو قصير وهي في صالون التجميل إن هذا الموقف عابر - شجار عيد ميلاد - وأصبحت الأمور على ما يرام حاليا بينهما.

وكانت قد التقطت عمتهما مقطع الفيديو الشهير لهما الذي سرعان ما اجتاز الحدود وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم، وظهر فيه غيرة الأخت الكبرى من اهتمام الجميع بشقيقتها الصغرى في عيد ميلادها، لتسارع بإطفاء الشموع بدلا منها ويتحول الحفل إلى شجار مضحك بينهما.
لوك جديد.. أول ظهور للطفلة مُفسدة عيد ميلاد شقيقتها.. صور
لوك جديد.. أول ظهور للطفلة مُفسدة عيد ميلاد شقيقتها.. صور
لوك جديد.. أول ظهور للطفلة مُفسدة عيد ميلاد شقيقتها.. صور

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