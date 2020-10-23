لوك جديد.. أول ظهور للطفلة مُفسدة عيد ميلاد شقيقتها.. صور

ظهرت الطفلة البرازيلية ماريا انطونيو (6 سنوات) التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الايام الماضية، بعدما أفسدت عيد ميلاد شقيقتها الصغرى ماريا إدوارد (3 سنوات) وتحول الحفل إلى شجار بينهما.





وظهرت الأخت الكبرى في أحدث ظهور لها بعد هذا الفيديو في صالون تجميل للأطفال في البرازيل، بمظهر جديد بعدما صبغت النصف السفلي من شعرها الأشقر باللون الأحمر، وارتدت رداء أبيض مزينا بالورود الحمراء.





وكان برفقتها شقيقتها الصغرى، ونشرت عمتها جابريلا أوريلوك، هذه الصور على الحساب الجديد التي دشنته لهما بعدما أصبحتا مشهورتين، وحصد خلال يومين 210 الاف متابع.





وكانت برفقة الأختين الام والعمة، وقالت الأم في مقطع فيديو قصير وهي في صالون التجميل إن هذا الموقف عابر - شجار عيد ميلاد - وأصبحت الأمور على ما يرام حاليا بينهما.



