جامعة عين شمس في اسبوع.. المتيني: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا.. تأهيل معملين للاعتماد الدولي.. وتعاون مع الامديست لرفع مستوى الطلاب باللغة الإنجليزية

جامعة عين شمس في اسبوع:

رئيس جامعة عين شمس: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا

تعاون بين جامعة عين شمس والامديست لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية

تعاون بين جامعة عين شمس و مركز البحوث الطبية بوزارة الدفاع في تبادل الخبرات وتدريب الطلاب

تأهيل معملين للاعتماد الدولى بجامعة عين شمس









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا.









كرم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مجموعة من فريق العمل بمستشفيات العزل بالجامعة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.





وفي كلمته أشاد د. محمود المتينى رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من قبل الفريق الطبي بمستشفيات العزل، مؤكدا أن كل فرد بفريق العمل يستحق التكريم المادى والمعنوى وسيتم تكريم الجميع تباعا.





وأضاف أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات للعزل وأن مستشفيات الجامعة علي استعداد تام لمواجهة أى تطورات في الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.





وفي كلمته وجه د. محمد ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث التحية لأبناء الجامعة والأطباء ممن أخذوا زمام المبادرة للمشاركة في العمل بمستشفيات العزل مؤكدًا على فخره بما قدموا وقيامهم بواجبهم الطبي والإنساني على أكمل وجه وعلى نحو متفاني ومتميز.





وأكد د. اشرف عمرو عميد كليه الطب أن د. محمود المتينى رئيس الجامعة كان متابع وداعم لكل الخطوات التى يتم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا. مقدما الشكر لكل العاملين بمستشفيات العزل والزملاء في الاستقبال وفى خطوط المواجهة، مشيرا إلى أن كل أسبوع سيتم تكريم عدد من الابطال في مستشفيات الجامعة.





حضر الاحتفال د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ود. اسامة منصور وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ود. هبه الله السعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ود. سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة ومدير مكافحة العدوي ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومديري المستشفيات.





التقي الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وشاهيناز أحمد المدير الإقليمى للامديست مصر (amideast) بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.





جاء اللقاء لدراسة سبل التعاون بين الجانبين من أجل رفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دورات تدريبية في مجال الإدارة.





كما تم خلال اللقاء دراسة امكانية عمل امتحان التوفل بالشراكة ما بين امديست (amideast) وجامعة عين شمس وحضر اللقاء د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن ود. شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ود. حنان السعيد مدير مركز التعليم الالكترونى المدمج ود. نيرمين سنجر مدير مركز الخدمة العامة ود. ايمن فريد مدير مركز التوظيف بالجامعة ونائب مدير التعاون الدولي بكلية الهندسة.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و اللواء طبيب خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية و الطب التجديدي( الخلايا الجذعية) التابع لوزارة الدفاع ، بروتوكول تعاون مشترك في عدد من المجالات الطبية و البحثية و التعاون الأكاديمي و التدريب و التطوير في آليات العملية البحثية و التعليمية الشاملة.





شهد توقيع البروتوكول د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ود. محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ود. خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ود. أسامه منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ود. منال حمدي السيد أستاذ طب الأطفال ود. هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب عين شمس MASRI.





كما ضم البروتوكول التعاون في مجال تبادل الزيارات العلمية والبحثية و الأكاديمية و تطوير البنية التحتية للمعامل و التقنيات المعاصرة و التعليم الإلكتروني و التعلم عن بعد، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب المتفوقين فى مجالات البحث العلمى من كليات ( الطب – الصيدلة – العلوم – الزراعة ) ، هذا وقد أعقب مراسم توقيع البروتوكول تبادل الدروع والصور التذكارية.





أقيم بجامعة عين شمس حفل استقبال وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى تحت اشراف وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى الذى شهد استلام مشروعين بجامعة عين شمس أحدهما من كلية العلوم وهو مشروع تأهيل معمل القياسات الطيفية والديناميكية للاعتماد الدولى والآخر معمل بكلية الزراعة.





حضر حفل الاستقبال د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وكلا من السيد د محمد رجاء محمد السطوحى عميد كلية العلوم ود أحمد جلال عميد كلية الزراعة ود رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة ود. تامر النادى مدير مركز المنح والمشروعات.وا.د ساميه عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة.





وأكد د. محمود المتينى على حرص جامعة عين شمس على امداد المعامل بالاجهزة والتجهيزات اللازمة والبنية التحتية المطلوبة والدراسات والبحوث إلى جانب إعداد العاملين وتدريبهم وذلك طبقا للمواصات الدولية بالنسبة للمعامل الطبية والغير طبية.





وأثنى على عمل فريق الجودة والاعتماد بالجامعة مؤكدا أن التعاون مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى مستمر لرفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الاساسية للعملية البحثية فى مختلف الكليات بالجامعة عن طريق الاعتماد للمعامل والمؤسسات البحثية الامر الذى اصبح ضرورة للمؤسسات العلمية فى هذ الوقت.





وأوضح د محمد رجاء محمد السطوحى عميد كلية العلوم ان المراسم تُعد خطوة مبشرة متمنيا التوفيق للجامعة و المزيد من الاعتمادات للمعامل و نشر ثقافة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى وأهميته فى المجالات التطبيقية والبحثية والخدمية.





وأشار د. احمد جلال عميد كلية الزراعة ان المشروع ذو طبيعة علمية وبحثية متخصصة وتطبيقية فمن الاهمية ان يتم استكمال البنية التحتية للمعمل بالجامعة وتطويرها وتحديثها وزيادة دقة وكفاءة الاجهزة الموجودة.