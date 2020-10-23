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رياضة

قبل الـ كلاسيكو.. زيدان يحظى بدعم بيريز ويسعى لمحو نكستين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:56 م
زيدان
زيدان
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عبدالله هشام
اعتبر مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي الجمعة أنه لا يزال يحظى بدعم إدارته ورئيسها فلورنتينو بيريز برغم نكستيه الأخيرتين، وذلك عشية مواجهة صعبة في الـ"كلاسيكو" على أرض غريمه التقليدي برشلونة.

وعما اذا كان المدرب الفرنسي يحظى بالدعم، بعد خسارة محلية ضد قادش وأخرى أوروبية في دوري الابطال ضد شاختار دانييستك الاوكراني، قال "نعم، من الجميع. فزت بأشياء كثيرة مع هؤلاء اللاعبين، وسأكون معهم دومًا حتى الموت. سأكون دومًا معهم".

تابع "لكن يجب أن نغيّر زخمنا، فقد خضنا مباراتين صعبتين، وهذا كل ما في الأمر. هناك دوما لحظات سيئة، لكن الفرق (الكبيرة) تظهر طباعها ونوعيتها في تلك اللحظات. يجب أن نقوم بذلك غدًا".

فبعد هزيمته الأولى على أرضه في الـ"ليجا" السبت الماضي أمام قادش الصاعد حديثًا 1-0، ثم الخسارة الثانية الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 3-2، أصبح مدرب ريال تحت الضغط في ملعب كامب نو التابع لبرشلونة.

تابع "زيزو": "عندما نلعب مباراة سيئة، فإننا لسنا محصنين ضد الانتقاد.. الحقيقة هي أنه عندما نخسر مباراة، يجب القول أننا سنغيّر كل شيء".

وأضاف أن "الأمر لطالما كان على هذا النحو. التاريخ لا يتغير. وهذا لا يغيرنا نحن. ما يجب أن يجعلنا نتغير، هو أن نقول لأنفسنا أن غدًا (السبت) لدينا فرصة لتقديم مباراة كبيرة، ونحن نستعد لذلك، لتغيير الأشياء. والباقي، لن يتغير أبدًا".

وكرر زيدان، الذي اعتبر أنه "مسؤول" عن هاتين النكستين، أن عليه "إيجاد الحل".

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