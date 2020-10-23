AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مواعيد تقديم ملفات المستجدات بالمرحلة الثالثة بكلية بنات عين شمس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:34 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلي دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الأونلاين.

وأعلنت الكلية عن جدول مواعيد التقديم للطالبات المستجدات الفرقة الأولي للعام الدراسي 2020/2021 للمرحلة الثالثة علي أن يبدأ أول يوم غد السبت الموافق 24_10-2020 والتي من المقرر ان تستمر حتي 31_1_2020 .

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
مواعيد تقديم ملفات المستجدات بالمرحلة الثالثة بكلية بنات عين شمس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يتابع أول أيام الدراسة في جامعة عين شمس.. صور

شاهد.. التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة بـ زراعة عين شمس

أجواء الدراسة بالعام الجديد بجامعة عين شمس.. الطلاب يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل

شاهد بالفيديو.. تعليق طلاب عين شمس حول بداية الدراسة

كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

موعد امتحان قبول الطلاب المستجدين في قسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس

ترشيحاتنا

وهو لابسها غلط.. سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة .. فيديو

رزان مغربي: أتوقع فوز الأهلي على الوداد بـ فارق هدف وأعشق محمد صلاح

البطانة موجودة.. رانيا يوسف تثير الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

نجم برشلونة يتمنى الحصول على قميص بنزيما في الكلاسيكو

باسم مرسي: محتاج فرصة تانية فى نادى الزمالك

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة توأمها.. جومانا مراد تخطف الأضواء بوزن ناقص بـ مهرجان الجونة

بـ الجلد الأسود.. إطلالة مثيرة للجدل من ميس حمدان في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. زوجة آسر ياسين تستعرض أناقتها في افتتاح مهرجان الجونة