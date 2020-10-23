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مرأة

بالفلتر.. نادين نسيب نجيم تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:13 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في فيديو جديد قامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها على  إنستجرام، وظهرت نادين بإطلالة انثوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي تس شيرت باللون الأخضر بنصف كم تشبه ملابس الجيش، وهو ما تناسب مع لون بشرتها المتميزة.

ورفعت نادين نسيب نجيم شعرها إلى أعلى بطريقة انسابية ناعمة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع المكياج؛ حيث ان الفتلر قام بوضع الآي لاينر على عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه ليبرز من انوثتها.

ولم تتكلف  نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قلادات باللون الذهبي حول عنقها، مع اسورة باللون الفضي على يديها، وخاتم باللون الذهبي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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