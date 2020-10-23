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رياضة

إصابة 4 لاعبين من الصفاقسي التونسي بفيروس كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:17 م
الصفاقسي
الصفاقسي
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عبدالله هشام
أعلن نادي الصفاقسي التونسي، عن إصابة 4 لاعبين من الفريق الاول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وهم  محمد بن علي وأيمن الحرزي وعصمان كامارا ونابي كامارا.

وكتب النادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : العائلة الموسعة للنادي الرياضي الصفاقسي تتمنى الشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين إلى محمد بن علي و أيمن الحرزي وعصمان كامارا ونابي كامارا على إثر خضوعهم للتحاليل التي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا

واضاف البيان: اللاعبين الأربعة تم فصلهم عن المجموعة منذ العودة من مدينة المنستير ولم يشاركوا في الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم.

كما أعلن فريق الصفاقسي التونسي شفاء جاسم الحمدوني الذي اصيب من فترة بالفيروس وعاد للتدريبات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي . 

وكتب النادي قبل قليل عبر صفحته الرسمية : شهدت الحصة التدريبية لليوم الجمعة التحاق اللاعب جاسم الحمدوني بزملاءه في التمارين بعد إنهائه لفترة الحجر الصحي وتماثله تماما للشفاء من فيروس كورونا حيث كان في متابعته اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا صلب النادي التي كانت على ذمته طيلة الفترة الأخيرة الماضية. مع تمنياتنا لباقي اللاعبين بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى سالف النشاط.

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