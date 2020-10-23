إصابة 4 لاعبين من الصفاقسي التونسي بفيروس كورونا

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، عن إصابة 4 لاعبين من الفريق الاول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وهم محمد بن علي وأيمن الحرزي وعصمان كامارا ونابي كامارا.





وكتب النادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : العائلة الموسعة للنادي الرياضي الصفاقسي تتمنى الشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين إلى محمد بن علي و أيمن الحرزي وعصمان كامارا ونابي كامارا على إثر خضوعهم للتحاليل التي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا





واضاف البيان: اللاعبين الأربعة تم فصلهم عن المجموعة منذ العودة من مدينة المنستير ولم يشاركوا في الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم.





كما أعلن فريق الصفاقسي التونسي شفاء جاسم الحمدوني الذي اصيب من فترة بالفيروس وعاد للتدريبات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .



