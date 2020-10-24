رسلان: غرفة طوارئ وحالة استنفار للتعامل مع مياه الأمطار





وتم التأكيد على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التى بها أمطار فى حالة الحاجة إلى ذلك، وتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.





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وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لــ"صدى البلد"، أنه تم التوجيه أيضًا بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.



واستعرض المهندس ممدوح رسلان، جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات على مستوى الجمهورية فى الاستعداد للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، وحصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.



وأضاف رسلان، أنه تم رفع حالة الاستعداد لجميع الوحدات والمكونات والمعدات بالمواقع المحددة وفقا للخطط بمختلف المحافظات، وتطهير بيارات محطات الرفع والشبكات، وتطهير جميع الشنايش والبالوعات الخاصة بالأمطار، ومراجعة جاهزية الأنفاق ووحدات الرفع الخاصة بها، ومراجعة وتأمين المولدات وتوفير مستلزمات تشغيل إضافية، ومراجعة جاهزية المعدات وتفعيل الخطة لضمان التوزيع الأمثل لتغطية المناطق الساخنة.



وأكد رئيس القابضة لمياه الشرب، أنه تم رفع حالة الاستعداد لجميع المعدات بالمواقع المحددة وفقا للخطة بمختلف المحافظات، ومراجعة خطط الطوارئ بجميع الشركات التابعة، وتوفير وحدات احتياطية متحركة لاستخدامها في حالة تعطل المولدات بالروافع، وشراء معدات وسيارات، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، والقيام بمحاكاة وتدريب والتأكد من فاعلية الخطط الموضوعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لــ"صدى البلد"، أنه تم التوجيه أيضًا بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.واستعرض المهندس ممدوح رسلان، جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات على مستوى الجمهورية فى الاستعداد للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، وحصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.وأضاف رسلان، أنه تم رفع حالة الاستعداد لجميع الوحدات والمكونات والمعدات بالمواقع المحددة وفقا للخطط بمختلف المحافظات، وتطهير بيارات محطات الرفع والشبكات، وتطهير جميع الشنايش والبالوعات الخاصة بالأمطار، ومراجعة جاهزية الأنفاق ووحدات الرفع الخاصة بها، ومراجعة وتأمين المولدات وتوفير مستلزمات تشغيل إضافية، ومراجعة جاهزية المعدات وتفعيل الخطة لضمان التوزيع الأمثل لتغطية المناطق الساخنة.وأكد رئيس القابضة لمياه الشرب، أنه تم رفع حالة الاستعداد لجميع المعدات بالمواقع المحددة وفقا للخطة بمختلف المحافظات، ومراجعة خطط الطوارئ بجميع الشركات التابعة، وتوفير وحدات احتياطية متحركة لاستخدامها في حالة تعطل المولدات بالروافع، وشراء معدات وسيارات، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، والقيام بمحاكاة وتدريب والتأكد من فاعلية الخطط الموضوعة.

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم إصدار حزمة من التوجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.