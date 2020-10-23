أحمد محي الدين يكتب: «مريم».. العدالة في القصاص

شاهدت عن كثب الجريمة المروعة التي حدثت للمرحومة مريم محمد والتي تعمل موظفة في البنك الأهلي والتي تعرضت للقتل وهي في مقتبل عمرها علي أيدي مجرمين معتادي الإجرام ولديهم سوابق جنائية.

حدثت تلك الجريمة خلال الأيام الماضية عندما كانت المجني عليها تسير في منطقة المعادي فأراد هؤلاء المجرمين الذين يستقلون ميكروباص خطفها والتحرش بها وسرقتها، فقاومتهم الأمر الذي أدي إلي سحل جسدها وارتطامه بالسيارات فوافتها المنية وصعدت روحها البريئة الطاهرة إلي خالقها الرحمن الرحيم شاكية إلي الله ظلم الجناة.









فكم اعتصرت قلوبنا حزنًا لبشاعة تلك الجريمة التي لمست قلوب أصحاب الضمائر اليقظة الذين يعرفون الله حق المعرفة، تلك الجريمة التي ترفضها كل الشرائع السماوية ، ملعون كل من قتل آخر أو اعتدي عليه.

وننوه أن لكل منا دورًا في ذلك المجتمع مرورًا بدور الأسرة التي تخرج جيلًا ملتزم بالأخلاق قادرًا علي التعايش مع المجتمع ومرورًا بدور التعليم الذي يثقف عقول الطلاب ودور المعلم القدوة كاد المعلم أن يكون رسولا





وأما عن دورنا القانوني فلا بد أن يعاقب هؤلاء المجرمين بالإعدام شنقًا أو بالسجن المشدد مدي الحياة ليتحقق الردع العام بالمجتمع ولا بد أن تتساوي العقوبة بما حققته النتيجة الإجرامية.

فقد نصت المادة 234عقوبات :علي انه من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق أو إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة ومع ذلك تكون عقوبة الأعدام جزاء للمجرمين إذا تقدم تلك الجريمة او اقترن بها او تلاها جناية اخري

(حكم نقض رقم ٢٨٤٦٢لسنه ٦٧ق جلسه ٧مايو١٩٩٨)

وأيضا نصت المادة 314 عقوبات :يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقه بالإكراه فإذا تسبب الإكراه جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

(حكم نقض رقم٣٥٢٦لسنه ٦٥ق جلسه ١٩ديسمبر ٢٠٠٤)

وأيضا غلظت الحكومة والبرلمان العقوبات مؤخرًا عن جرائم البلطجة والترويع والخطف فضلًا عن ذلك حدوث تلك الجريمة ليلًا وعلي انثي فهو امرًا سيجعل العقوبات حتمًا قاسيه رادعه لكل من تسول له نفسه إتيان جريمة





وننوه عن الدور العظيم الذي قامت به الأجهزة الأمنية من سرعة القبض علي هؤلاء المجرمين ونعزي انفسنا جميعًا عن فقدان المرحومة الشابة مريم ونسأل الله ان يتغمدها برحمته مع الشهداء والصالحين واسأل المولي ان يحفظ مصر وأهلها الكرام من أي مكروه.