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تعليم

فرصة ثانية للطلاب المتخلفين عن المقابلة الشخصية لـ قسم مكتبات ومعلومات بـ أداب حلوان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلن قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان عن مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا عن إجراء المقابلة الشخصية الأولى.


وحددت الكلية يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 موعدا لإجراء المقابلة الشخصية، كما نبهت وشددت على إحضار نتيجة التشعيب الداخلى ضمن أوراق المقابلة الشخصية، حيث لن يعتبر الطالب مقيد بقسم المكتبات إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية.


 طلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء عمل المقابلة الشخصية.



واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة  مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة للعاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى.

  

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