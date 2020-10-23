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حوادث

من 2011.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو اعتداء مواطنين على عدد من الخارجين عن القانون

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:39 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو زُعم خلاله حدوث اعتداءات على بعض المواطنين بمحافظة المنيا من قبل عدد من الخارجين على القانون.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" تم بثه فى غضون (عام 2011) لمشاجرة بين طرفين بإحدى قرى  مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا بسبب اصطدام أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته بمطب صناعى تم إنشاؤه بمعرفة أحد الأشخاص أمام منزله .. مما أدى إلى مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة تجمع على إثرها أنصارهما ، وتبادل الطرفان التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لوفاة شخصين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة آنذاك ، وضبط المتورطين من كلا الطرفين .  

كما أكد المصدر الأمنى أن ما تم تناوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار محاولات بث الشائعات ونشر الأكاذيب بأوساط المواطنين بهدف تأليب الرأى العام.

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