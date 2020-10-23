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توك شو

سمير صبري: لمينا فلوس من حفلات عبد الحليم حافظ علشان نعمل أول مهرجان سينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:38 م
الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري
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قسم التوك شو
أبدى الفنان سمير صبري، سعادته بمشاركته في حفل مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة، متابعا: "أحيي كل واحد بذل مجهود لإقامة المهرجان".


وقال "صبري" خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي "4" ، إن مهرجان الجونة وضع على خارطة السياحة الدولية وهذا حدث كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما دوليا بحضور نجوم من جميع أنحاء العالم.

وأشار الفنان سمير صبري، إلى أن مهرجان الجونة قدم الكثير خلال السنوات الماضية بشكل كبير، لافتا إلي أنه من أقدم مذيع يقدم مهرجان القاهرة منذ تأسيسه في عام 1976. 

ولفت إلى أن فكرة إقامة مهرجان القاهرة جاءت من الرائع كمال الملاخ عندما اقترح انشاء مهرجان ولكن التكلفة عالية، وعرض عليه الفنان عبد الحليم حافظ عمل حفلات وبهذه الأموال يقام المهرجان، وبالفعل أقيمت حفلتين لعبد الحليم ونجوى فؤاد وبعدها أقيم أول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنجاح.

بدأت مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بانطلاق الحفل الافتتاحي لدورته الرابعة، بتوافد النجوم على السجادة الحمراء، وكان أولهم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة -التي تقدم حفل اليوم- بالإضافة إلى الفنانة نسرين طافش والإعلامية إنجي علي وبوسي شلبي، ويستمر باقي النجوم في التوافد. 

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.


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