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رياضة

نتائج اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للكاراتيه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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محمد سمير
شهد اليوم الثاني لبطولة الجمهورية فوق 18 سنة للكاراتيه منافسة ساخنة بين جميع اللاعبات اللاتي شاركن في فعاليات البطولة.

وانتزعت آية هشام محمد أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكاتا فردي.

وتفوقت آية هشام على نورهان محمد لاعبة النصر الرياضي، وزينب إيهاب لاعبة الزمالك اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وجاءت أسماء مجدي لاعبة طلائع الجيش في المركز الرابع، تليها شروق الحناوي لاعبة الجمهورية بالمنوفية، وتقى هشام لاعبة الأهلي، ثم شهد إيهاب لاعبة طلائع الجيش.

واحتلت نادية السيد أحمد لاعبة الأهلي المركز الثامن والأخير في جدول الترتيب العام للبطولة.

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